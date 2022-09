Juve: il punto sui contratti di Rabiot e Cuadrado, l'Inter… (Di venerdì 23 settembre 2022) Un anno in più e Juan Cuadrado si trova in una situazione inedita per lui. Precario all’improvviso, con il contratto in scadenza... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Un anno in più e Juansi trova in una situazione inedita per lui. Precario all’improvviso, con il contratto in scadenza...

discodance17 : @SNavaTweet @juventibus @mike_fusco 1. i parametri zero hanno fatto la fortuna della juve di conte, ci stava contin… - sportli26181512 : Juve: il punto sui contratti di Rabiot e Cuadrado, l'Inter…: Un anno in più e Juan Cuadrado si trova in una situazi… - Marco_Gualtieri : @SNavaTweet @juventibus @mike_fusco In definitiva, e perdonami se ho osato argomentare ogni tuo punto proposto per… - Marco_Gualtieri : @SNavaTweet @juventibus @mike_fusco 6) sta storia a stufato, sono contro il caro biglietti, ma che si difenda il te… - Marco_Gualtieri : @SNavaTweet @juventibus @mike_fusco 2)Caso Suarez, la Juve non c'entra nulla, semmai fu una cazzata gestita male da… -