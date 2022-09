INTER, ZHANG AD APPIANO. E LA CURVA NORD TUONA: “VATTENE” (Di venerdì 23 settembre 2022) Steven ZHANG è tornato ad APPIANO Gentile per far sentire la propria vicinanza a Simone Inzaghi e chiedere a lui e alla squadra, seppur priva dei tantissimi nazionali in questo momento, il cambio di passo. Le quattro sconfitte nelle prime nove partite stagionali pesano, con 12 punti su 21 raccolti in campionato e 3 su 6 in Champions: è stata un’INTER senza mezze misure, insomma, solo vittorie o sconfitte, nessun pari, e non hanno avuto mezze misure neppure i tifosi della CURVA NORD, con un messaggio molto chiaro rivolto a ZHANG su un muretto di San Siro e sugli account social: “VATTENE“. Nulla di INTERpretabile. INTER, ROTTURA TRA ZHANG E I TIFOSI Le voci di cessione della società, un mercato al ribasso già nella ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 23 settembre 2022) Stevenè tornato adGentile per far sentire la propria vicinanza a Simone Inzaghi e chiedere a lui e alla squadra, seppur priva dei tantissimi nazionali in questo momento, il cambio di passo. Le quattro sconfitte nelle prime nove partite stagionali pesano, con 12 punti su 21 raccolti in campionato e 3 su 6 in Champions: è stata un’senza mezze misure, insomma, solo vittorie o sconfitte, nessun pari, e non hanno avuto mezze misure neppure i tifosi della, con un messaggio molto chiaro rivolto asu un muretto di San Siro e sugli account social: ““. Nulla dipretabile., ROTTURA TRAE I TIFOSI Le voci di cessione della società, un mercato al ribasso già nella ...

