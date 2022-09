SPORTFACE.IT

... con Stefanos Tsitsipas , il recente finalista dello US Open Caspere una riserva d'eccezione ... Segui la Laver Cup su Eurosport.it ! Dirette scritte dei match,di tutte le partite ...L'inizio è previsto subito dopo lo scontro tra il norvegesee lo statunitense Sock, che ... news, approfondimenti edper tutta la durata del weekend. Highlights Ruud-Sock 6-4 5-7 10-7: Laver Cup 2022 (VIDEO) Khachanov 7-6 6-2 5-7 6-2, semifinale Us Open 2022 (VIDEO) by Antonio Sepe 16 Il video con gli highlights di Ruud-Khachanov, sfida valevole per le semifinali degli Us Open 2022. Ad imporsi è il tennis ...Il 19enne spagnolo si impone per 3-1 sul norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 6-3 e conquista New York ...