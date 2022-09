"Ha chiamato i soldati russi": Matteo Renzi, bomba su Giuseppe Conte | Video (Di venerdì 23 settembre 2022) È ancora scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Dopo l'invito del secondo a presentarsi senza scorta, arriva la dura replica del leader di Italia Viva. Succede nella puntata di giovedì 23 settembre di Stasera Italia. Qui, su Rete 4, Renzi premette: "Io sarò pure antipatico a più della metà degli italiani, ma in politica contano le competenze non la simpatia". Da qui la frecciata all'avversario, nonché leader del Movimento 5 Stelle: "Conte ha buttato 4 miliardi nei bonus facciate e altri bonus, non c'è un solo navigator che abbia fatto trovare lavoro a un disoccupato". Il riferimento è al reddito di cittadinanza, per cui "ha sprecato miliardi che potevano creare posti di lavoro; non ha chiarito perché ha chiuso l'unità di missione che avrebbe evitato lo straripamento del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) È ancora scontro tra. Dopo l'invito del secondo a presentarsi senza scorta, arriva la dura replica del leader di Italia Viva. Succede nella puntata di giovedì 23 settembre di Stasera Italia. Qui, su Rete 4,premette: "Io sarò pure antipatico a più della metà degli italiani, ma in politica contano le competenze non la simpatia". Da qui la frecciata all'avversario, nonché leader del Movimento 5 Stelle: "ha buttato 4 miliardi nei bonus facciate e altri bonus, non c'è un solo navigator che abbia fatto trovare lavoro a un disoccupato". Il riferimento è al reddito di cittadinanza, per cui "ha sprecato miliardi che potevano creare posti di lavoro; non ha chiarito perché ha chiuso l'unità di missione che avrebbe evitato lo straripamento del ...

