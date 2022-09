(Di venerdì 23 settembre 2022) Stamani Ginevra Lamborghini parlava delle suecon le donne ed ha chiesto ase fosse mai stato con un ragazzo. Il gieffino senza pensarci troppo ha detto di aver limonato un suo amico. Tutto è nato per una scommessa, ma il giovane ha spiegato che l’ha fatto anche per capire se poteva piacergli. Mi sta piacendo un botto questa interazione tra, Nikita e Ginevra…son proprio piacevoli da ascoltare #GFvip pic.twitter.com/oKEvZ558jc — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) September 22, 2022: “Ho limonato con un mio amico”. “Se ho avuto queste? C’è stato uncon un ragazzo. Una tipa mi ha sfidato e mi ha detto “se limoni uno stasera faremo qualcosa di bello” così ...

forever_real_01 : RT @BITCHYFit: George Ciupilan confessa: “Esperienze con altri maschi. Quel bacio vero” - BITCHYFit : George Ciupilan confessa: “Esperienze con altri maschi. Quel bacio vero” - forever_real_01 : Comunque devo dire che sto amando george ciupilan, il quale ha detto alla lambo che vuole provare una relazione gay… - alias0nothing : Che ridere george ciupilan e la sua filosofia del se si mette il rossetto rosso non vuole scopare con me #gfvip - The91100Baddie : RT @DioBenedicaMe: Sto guardando poco ma George Ciupilan mi fa una tenerezza vi prego è completamente opposto dall'immagine che tanto ostin… -

... cantante), Alberto De Pisis (ex fidanzato di Taylor Mega), Gegia (attrice), Cristina Quaranta (ex ragazza di "Non è la Rai"), Sara Manfuso (giornalista),(tik - toker), ...... che si sono aggiunti così ad Alberto De Pisis, Amaurys Perez, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi,, ...Voglio la magia che usa lui pic.twitter.com/61HcP27waR Questo vuol dire che George Ciupilan phoshoppa le sue foto per aumentare la massa muscolare C’è chi ne è convinto e chi, invece, smentisce l’ipo ...George Ciupilan criticato per le sue foto social, avrebbe usato Photoshop per aumentare i muscoli Alcuni utenti hanno avanzato dei dubbi su George Ciupilan, il cui fisico scolpito mostrato su Instagra ...