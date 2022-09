F1 | Vettel a ‘Maschiacci’ di Francesca Michielin | “Dobbiamo dare l’esempio per primi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 settembre 2022) Grande successo per Maschiacci, il podcast ideato e condotto dalla cantautriceche, nell’ultima puntata, ha intervistato il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Sebastian. Il pilota dell’Aston Martin ha avuto stimolante dialogo all’insegna dell’inclusività e della sostenibilità nello sport ed ha ribadito l’importanza dello sport anche per quanto riguarda l’ambiente: “Bruciamo letteralmente combustibili fossili nel nostro sport,peril nostro esempio. Le tecnologie sui nostri motori sono interessanti, ma inutili perché non arriveranno mai sulle auto di produzione. È qui che dovrebbe esserci il cambiamento”. “La F1 deve usare tutta la sua influenza e le sue piattaforme per fare qualcosa e ispirare la gente, piuttosto che ...