F1, Latifi lascia la Williams a fine stagione (Di venerdì 23 settembre 2022) Williams Racing ha annunciato che le strade con Nicholas Latifi si separeranno al termine dell'attuale stagione di F1, quando scadrà il contratto del pilota canadese. Ad annunciarlo è la stessa scuderia britannica con un comunicato in cui si possono leggere le parole del team principal Jost Capito: "A nome di tutto il team, voglio rivolgere in enorme ringraziamento a Nicholas per il duro lavoro svolto in questi tre anni. È un pilota capace di lavorare di squadra, tenendo sempre un atteggiamento positivo nei confronti dei suoi colleghi e del lavoro, ed è rispettato da tutti nel Circus. Il nostro tempo insieme sta per finire, ma sono sicuro che metterà in campo il massimo dello sforzo per massimizzare quello che possiamo fare insieme nel finale di stagione. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro, dentro e fuori ..."

