Eleonora Evi (Europa Verde): "Il nucleare di quarta generazione non esiste, l'energia deve diventare un bene comune" (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel giorno in cui le piazze si sono riempite di giovani per il Climate Strike abbiamo posto alcune domande a Eleonora Evi. Milanese, Europarlamentare al secondo mandato , co-portavoce di Europa Verde, candidata alla Camera in queste politiche 2022 per la quale la transizione ecologica non è un bagno di sangue ma una grande opportunità di rilancio. Tutti oggi si dichiarano a parole ambientalisti ma l'emergenza climatica e la crisi dell'energia impongono scelte radicali e green che si scontrano con il modello iper consumistico. In cosa i verdi si distinguono oggi? Noi Verdi ci differenziamo da tutti gli altri perché siamo l'unico partito che da sempre ha ascoltato la scienza e parlato di crisi climatica, anche quando non ne parlava nessuno. Come partito autenticamente ecologista ci siamo fatti ...

