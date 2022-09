Covid | Trancassini | ' denunce Fdi non erano fake news'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - “Dal quotidiano 'La Verità' apprendiamo che il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il suo dirigente della Protezione civile Carmelo Tulumello sono sotto inchiesta da parte della Corte dei Conti per l'operazione che ha portato all'acquisto di circa 14milioni di mascherine in epocaprovocando, secondo i magistrati contabili, un danno erariale di oltre 11 milioni di euro. A distanza ormai di due anni, l'inchiesta conferma dunque che quanto denunciato per primi da Fratelli d'Italia in Regione Lazio e non solo, non". Lo afferma Paolo, coordinatore di Fratelli d'Italia nel Lazio. "Adesso Zingaretti -aggiunge- ha il dovere di spiegare ai cittadini come mai, in un momento drammatico come i primi mesi dell'emergenza ...