Cara Giorgia | “ecco un pó di problemi che riguardano l’aborto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 settembre 2022) La legge sull’ aborto è un traguardo storico epocale. Perché allora non riusciamo, in quanto donne, a goderne? A più di quarant’anni dall’approvazione della 194, la legge ha mostrato non solo i moltissimilegati alla sua mancata applicazione e per cui l’Italia è stata più volte richiamata dalle istituzioni europee, ma anche i limiti che dipendono direttamente da quello che contiene. Il Consiglio D’Europa e la situazione Italiana sul tema delIl Consiglio D’Europa afferma infatti al riguardo che l’Italia viola il diritto alla salute delle donne, pronunciandosi su un ricorso presentato dalla Cgil. Non solo. Secondo il Consiglio d’Europa (organizzazione internazionale alla quale aderiscono 47 Stati, il cui scopo è promuovere la democrazia e i diritti dell’uomo) l’Italia discrimina medici e personale medico che non hanno optato ...