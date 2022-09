Calcio: Rovella, 'un onore la prima da capitano dell'Under 21, la squadra può solo crescere' (Di venerdì 23 settembre 2022) Castel di Sangro, 23 set. -(Adnkronos) - Nell'amichevole contro l'Inghilterra, Nicolò Rovella ha vissuto un'emozione speciale: quella della prima volta con la fascia di capitano della Nazionale Under 21 al braccio. Il centrocampista del Monza ha chiuso la partita con un cartellino rosso per somma di ammonizioni, ma i brividi restano. "Fare il capitano è stato per me un motivo di grande onore - le sue parole in conferenza stampa -. Il nostro è un gruppo molto affiatato, che si conosce dai tempi delle prime Nazionali giovanili. Mi è molto dispiaciuto essere espulso: ho chiesto scusa all'arbitro, all'avversario, ai miei compagni. Purtroppo la voglia di fare e l'agonismo portano a interventi come quello che è stato punito con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Castel di Sangro, 23 set. -(Adnkronos) - Nell'amichevole contro l'Inghilterra, Nicolòha vissuto un'emozione speciale: quellavolta con la fascia dia Nazionale21 al braccio. Il centrocampista del Monza ha chiuso la partita con un cartellino rosso per somma di ammonizioni, ma i brividi restano. "Fare ilè stato per me un motivo di grande- le sue parole in conferenza stampa -. Il nostro è un gruppo molto affiatato, che si conosce dai tempie prime Nazionali giovanili. Mi è molto dispiaciuto essere espulso: ho chiesto scusa all'arbitro, all'avversario, ai miei compagni. Purtroppo la voglia di fare e l'agonismo portano a interventi come quello che è stato punito con il ...

