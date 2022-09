Banche, in tre anni attesi 82 mld di nuovi crediti deteriorati (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Torneranno ad aumentare i crediti deteriorati nei bilanci delle Banche italiane. Nel triennio 2022-2024 sono attesi 82 miliardi di euro di nuovi flussi di crediti deteriorati, con un incremento di 10 miliardi, con un picco previsto nel 2023. È quanto prevede il Market Watch Npl di Banca Ifis, presentato durante i lavori di ‘Future Proof’, l’11esima edizione dell’Npl Meeting organizzato dall’istituto, svoltosi oggi a Villa Erba, Cernobbio, sul lago di Como. Alcuni elementi di stabilità dell’economia italiana, secondo il rapporto, potranno mitigare l’incremento: la ricchezza e il modesto indebitamento delle famiglie, la resilienza delle imprese che continuano a investire, gli interventi pubblici e il miglioramento della solidità e redditività delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Torneranno ad aumentare inei bilanci delleitaliane. Nel triennio 2022-2024 sono82 miliardi di euro diflussi di, con un incremento di 10 miliardi, con un picco previsto nel 2023. È quanto prevede il Market Watch Npl di Banca Ifis, presentato durante i lavori di ‘Future Proof’, l’11esima edizione dell’Npl Meeting organizzato dall’istituto, svoltosi oggi a Villa Erba, Cernobbio, sul lago di Como. Alcuni elementi di stabilità dell’economia italiana, secondo il rapporto, potranno mitigare l’incremento: la ricchezza e il modesto indebitamento delle famiglie, la resilienza delle imprese che continuano a investire, gli interventi pubblici e il miglioramento della solidità e redditività delle ...

