Appendino a TPI: "Destra o sinistra? Sono progressista. Letta? Qualcuno dovrà presentargli il conto" (Di venerdì 23 settembre 2022) Molti vi accusano: la vostra rimonta avviene grazie al Reddito di cittadinanza, usato come un enorme «voto di scambio».«Ridicolo. Il Reddito era già nel nostro programma, e non lo avevano ancora realizzato, quando abbiamo preso il 33%». Non è quello che vi ha fatto crescere nei consensi, dice?«E quando li abbiamo persi i consensi? Lo avevamo appena fatto». Dunque?«Sono sciocchezze: in realtà si tratta di uno strumento di equità sociale che esiste in molti Paesi, ad esempio in Germania. Lì non è voto di scambio?». L'ex ministro leghista Castelli dice: «Il Nord sta morendo per colpa di quel sussidio».«I fatti ci dicono, per fare un esempio, che il Reddito arriva anche al Nord: nella mia regione lo percepiscono 150mila persone – fonte Istat – in povertà assoluta. La povertà esiste, e non è una colpa». E gli abusi?«La Guardia di Finanza ha fatto i controlli, e su 15 ...

