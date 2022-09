Alessandro Siani non lascia Striscia | anzi | raddoppia

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Sorrisi e denunce, lo stile non cambia” Il Mattino, di Enzo Gentile, pag. 13 Trentacinque anni, migliaia di puntate, milioni di spettatori ogni sera, innumerevoli querele, denunce e processi: «la notizia», con il suo nocchiero di sempre, Antonio Ricci, anche questo settembre riprende la navigazione, con il sottotitolo «La voce dall’intransigenza». Si riparte martedì, perre spazio ai commenti post-elettorali: «Non avremo bisogno di incatenarci alla par condicio, non avremo le polemiche di chi si sente attaccato o trascurato. Potremo ricominciare come di consueto, fuori dall’ipocrisia, all’insegna del “c’è chi dice no”. Anche la sigla, cantata dal Gabibbo, naturalmente è in sintonia, Non ci sta!». Nuove anche le veline, la mora Cosmary Fasanelli di Brindisi, e la bionda Anastasia Ronca di Somma Vesuviana, fotomodella già vista in ...

A battezzare l'edizione numero 35 di 'Striscia la notizia', dal 27 settembre su Canale 5, è l'inedita coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero. Ritorno al bancone per il primo e debutto assoluto per il secondo quanto per le Veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca.