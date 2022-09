Zelensky all' Onu | Pronti alla pace ma vera | onesta e giusta

(Di giovedì 22 settembre 2022) L'Ucraina e' pronta a colloqui dima solo per una": cosi' il presidente ucraino Volodymyrha concluso il suo intervento in collegamento video con l'assemblea ...

rulajebreal : Dopo le nuove minacce di Putin, Conte propone di inginocchiarsi al tiranno in P. estera. Si appella all'Occidente p… - Agenzia_Ansa : Applausi e standing ovation al Palazzo di Vetro, compreso il premier Mario Draghi, dopo il video collegamento con c… - fanpage : 'L'Ucraina vuole la pace, il mondo vuole la pace, solo uno vuole la guerra ed è contento di questa guerra'. L'inte… - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??Il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky, in un discorso video mostrato mercoledì all'Assemblea generale delle Nazio… - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??Il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky ha chiesto di dotare #Kiev di sistemi di difesa aerea, armi e munizioni a l… -

... l'ex consigliere dello Zar scatena il panico in studio Gentili chiede al suo ospite se l'annuncio di Putin può portare'utilizzo delle armi nucleari, Markov risponde: 'ha fatto una ...L'Ucraina e' pronta a colloqui di pace ma solo per una pace "vera, onesta e giusta": cosi' il presidente ucraino Volodymyrha concluso il suo intervento in collegamento video con l'assemblea generale dell'Onu a New York. Quanto ai russi, ha detto, "parlano di colloqui ma annunciano la mobilitazione militare, ...L'Ucraina e' pronta a colloqui di pace ma solo per una pace 'vera, onesta e giusta': cosi' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha concluso ...(ANSAmed) - ROMA, 22 SET - "L'Ucraina ha liberato 215 eroi dalla prigionia russa. Apprezziamo molto il contributo di tutti coloro che sono coinvolti nel salvataggio dei difensori e non lo dimentichere ...