TS – Inter, Zhang vota Inzaghi (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-22 22:28:11 Flash news da TS: MILANO. Il fuoriprogramma nel giovedì dedicato alla riunione tecnica tra Simone Inzaghi, Beppe Marotta e Piero Ausilio, evidenzia quanto sia alta ancora la fiducia nei confronti di Simone Inzaghi. Steven Zhang, dopo essere tornato dagli Stati Uniti, come primo “gesto istituzionale” si è presentato ad Appiano per pranzare con allenatore e dirigenti. La volontà era quella di confermare la vicinanza a Inzaghi nel momento più difficile della sua parabola nerazzurra. Un Inzaghi che nel summit seguito al pranzo con Marotta, Ausilio e Baccin, è apparso determinato nel voler invertire il trend negativo. Molti i temi trattati nella riunione (l’argomento verrà approfondito nell’edizione cartacea di Tuttosport) e il risultato è stato soddisfacente, considerato che è comune ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-22 22:28:11 Flash news da TS: MILANO. Il fuoriprogramma nel giovedì dedicato alla riunione tecnica tra Simone, Beppe Marotta e Piero Ausilio, evidenzia quanto sia alta ancora la fiducia nei confronti di Simone. Steven, dopo essere tornato dagli Stati Uniti, come primo “gesto istituzionale” si è presentato ad Appiano per pranzare con allenatore e dirigenti. La volontà era quella di confermare la vicinanza anel momento più difficile della sua parabola nerazzurra. Unche nel summit seguito al pranzo con Marotta, Ausilio e Baccin, è apparso determinato nel voler invertire il trend negativo. Molti i temi trattati nella riunione (l’argomento verrà approfondito nell’edizione cartacea di Tuttosport) e il risultato è stato soddisfacente, considerato che è comune ...

cmdotcom : #Inter, non solo #Skriniar: metà squadra è in scadenza nel 2023. #Marotta aspetta messaggi da #Zhang - bolofficial0377 : Più che altro l'Inter senza zhang - MicheleGhiani : @FcInterNewsit Tra quelli liberi, Ranieri tutta la vita.. @FcInterNewsit @Inter #Marotta #Zhang - Internelcuore__ : Vanni - Steven #Zhang, arrivato in Italia, ha pranzato qui alla Pinetina con dirigenti e #Inzaghi per trasmettere f… - grafuio : RT @GuarroPas: #Inter, Zhang rientrato a #Milano, il presidente è arrivato ad Appiano e ha pranzato con dirigenza e allenatore. Non si è in… -