Sassuolo | su Frattesi piomba la Premier League

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il centrocampista delDavideresta un nome caldo per il mercato in uscita del. Come riportato dalla Gazzetta dello...

TuttoASRoma24 : Mercato Sassuolo, attenta Roma: due squadre di Premier League su Frattesi ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: la Premier League su Davide Frattesi - asromaliveit1 : ?? Davide #Frattesi, a lungo obiettivo della #Roma in estate, secondo la 'Gazzetta dello Sport' sarebbe finito anche… - CalcioPillole : Il centrocampista del #Sassuolo ha parlato del rapporto con Gianluca #Scamacca e del suo momento. - sportli26181512 : #Italia, #Frattesi e #Scamacca mettono nel mirino l'Inghilterra: 'Sarà una gara tosta': Per il centrocampista del S… -

Calciomercato, non soltanto la Roma su: il centrocampista piace in Inghilterra a Tottenham e Brighton Davidepotrebbe raggiungere il suo amico Gianluca Scamacca in Inghilterra. Secondo ...Commenta per primo Sirene inglesi pere Sottil . Secondo la Gazzetta dello Sport , il Brighton allenato da De Zerbi ha messo gli occhi sul centrocampista del(seguito anche dal Tottenham) e sull'attaccante esterno della ...Roma sempre molto attiva sul mercato nell'intento di accontentare José Mourinho. Adesso si pensa ad un centrocampista centrale.In vista del mercato di gennaio la Roma continua a monitorare Frattesi del Sassuolo, sul giocatore c'è la concorrenza di due squadre di Premier League ...