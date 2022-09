Roma: crolla una scala del Globe Theatre. 12 feriti, di cui 7 ragazzi che assistevano allo spettacolo per le scuole (Di giovedì 22 settembre 2022) - Dodici feriti, 5 adulti e 7 ragazzi, nel crollo di una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma. La scala è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 settembre 2022) - Dodici, 5 adulti e 7, nel crollo di unadel, il teatro all'interno di Villa Borghese a. Lata al termine di unoper le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, loera appena terminato e istavano uscendo quando laha ceduto L'articolo proviene da Firenze Post.

