Prada si oppone ai canoni | una collezione politica per la SS 2023

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 22 settembre 2022) Life&People.it Ancora una volta la moda si contamina con il cinema. Alla Milano Fashion Week 2022 è la volta diche, nella terza giornata della manifestazione, ha presentato la suaPrimavera Estate – SS– avvalendosi della collaborazione del regista danese Nicholas Winding Refn, genio visionario reduce da Venezia 79 dove ha presentato la serie tv “Copenaghen Cowboy”. Una scenografia per tradurre il concetto di femminilità Il cineasta nello specifico ha realizzato per l’occasione insieme ad AMO un’installazione immersiva, posta all’interno della sala sfilata contrassegnata da interni illuminati da luci sature tipiche del suo immaginario, impreziosite da alcuni cortometraggi proiettati in loop nello spazio scenico. Uno sfondo perfetto per il racconto ideato dai direttori creativi Miuccia...