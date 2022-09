Pace o guerra? Xi Jinping di fronte a un dilemma e a una triplice sfida (Di giovedì 22 settembre 2022) Si avvicina il XX Congresso del Partito comunista cinese, che consacrerà il terzo mandato di Xi Jinping come leader del paese. E, in vista di questo appuntamento quinquennale, Pechino dà segnali d'irrequietezza e difficoltà nel tornare ad assumere il centro nelle dinamiche della politica globale, che dall'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio s'è messa l'elmetto, andando in un territorio che ha un po' oscurato l'irresistibile ma pacifica ascesa cinese. I rapporti con il partner russo, con l'avversario americano e la questione spinosa della riunificazione con Taiwan rappresentano i bordi di un terreno di gioco in cui Xi si muove per riconquistare rilevanza. Oggi il leader cinese ha mandato un messaggio alle forze armate, stimolandole a procedere con la riforma e ordinando un rafforzamento della capacità di combattimento. Evidentemente le defaillance mostrate ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Si avvicina il XX Congresso del Partito comunista cinese, che consacrerà il terzo mandato di Xicome leader del paese. E, in vista di questo appuntamento quinquennale, Pechino dà segnali d'irrequietezza e difficoltà nel tornare ad assumere il centro nelle dinamiche della politica globale, che dall'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio s'è messa l'elmetto, andando in un territorio che ha un po' oscurato l'irresistibile ma pacifica ascesa cinese. I rapporti con il partner russo, con l'avversario americano e la questione spinosa della riunificazione con Taiwan rappresentano i bordi di un terreno di gioco in cui Xi si muove per riconquistare rilevanza. Oggi il leader cinese ha mandato un messaggio alle forze armate, stimolandole a procedere con la riforma e ordinando un rafforzamento della capacità di combattimento. Evidentemente le defaillance mostrate ...

