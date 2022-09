MotoGP, programma ridotto a Motegi: non si svolgeranno le prove libere 1 (Di giovedì 22 settembre 2022) La parte conclusiva della stagione 2022 del Motomondiale è letteralmente asfissiante. Difatti si scenderà in pista in ben sei degli otto weekend compresi tra quello di Alcañiz e l’atto finale di Valencia, fissato il 6 novembre. Una porzione di calendario aperta e chiusa da due fette dello spagnolo pan de hozaga, ma al cui interno è presente un ricco ripieno di pietanze orientali (e non solo). Di sicuro il programma non è ideale, poiché l’assenza di una pausa tra il GP d’Aragon e quello di Giappone ha obbligato ad affrontare un viaggio intercontinentale in fretta e furia. Memore di quanto accaduto ad aprile in Argentina, quando una serie di disavventure legata agli aerei cargo obbligò a stravolgere il programma del fine settimana di Rio Hondo, Dorna ha seguito il mantra “prevenire è meglio che curare”. Dunque, a giugno, si è deciso di aggiustare lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) La parte conclusiva della stagione 2022 del Motomondiale è letteralmente asfissiante. Difatti si scenderà in pista in ben sei degli otto weekend compresi tra quello di Alcañiz e l’atto finale di Valencia, fissato il 6 novembre. Una porzione di calendario aperta e chiusa da due fette dello spagnolo pan de hozaga, ma al cui interno è presente un ricco ripieno di pietanze orientali (e non solo). Di sicuro ilnon è ideale, poiché l’assenza di una pausa tra il GP d’Aragon e quello di Giappone ha obbligato ad affrontare un viaggio intercontinentale in fretta e furia. Memore di quanto accaduto ad aprile in Argentina, quando una serie di disavventure legata agli aerei cargo obbligò a stravolgere ildel fine settimana di Rio Hondo, Dorna ha seguito il mantra “prevenire è meglio che curare”. Dunque, a giugno, si è deciso di aggiustare lo ...

