MotoGP, Fabio Quartararo: “Non temo la pioggia e non cambierò il mio modo di guidare, sono pronto per Motegi” (Di giovedì 22 settembre 2022) Fabio Quartararo è ormai spalle al muro in vista del suo fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Motegi, dove si torna a correre dopo le ultime due edizioni cancellate per colpa della pandemia di Covid-19, il portacolori del team Yamaha Factory si trova di fronte al primo momento davvero complicato da due anni a questa parte. Dopo il titolo iridato conquistato un anno fa, fino alla pausa estiva tutto sembrava portare il pilota soprannominato “El Diablo” verso un bis pressoché scontato. Ma, da una parte la rabbiosa rimonta di Francesco Bagnaia, dall’altra due “zeri” e prestazioni sottotono del francese, hanno completamente riaperto ogni discorso. Il nativo di Nizza, infatti, mantiene appena 10 punti di margine sul ducatista, mentre ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022)è ormai spalle al muro in vista del suo fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di, dove si torna a correre dopo le ultime due edizioni cancellate per colpa della pandemia di Covid-19, il portacolori del team Yamaha Factory si trova di fronte al primo momento davvero complicato da due anni a questa parte. Dopo il titolo iridato conquistato un anno fa, fino alla pausa estiva tutto sembrava portare il pilota soprannominato “El Diablo” verso un bis pressoché scontato. Ma, da una parte la rabbiosa rimonta di Francesco Bagnaia, dall’altra due “zeri” e prestazioni sottotono del francese, hanno completamente riaperto ogni discorso. Il nativo di Nizza, infatti, mantiene appena 10 punti di margine sul ducatista, mentre ...

