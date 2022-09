Lily Collins protagonista dello show Hulu Razzlekhan, sulla coppia delle criptovalute (Di giovedì 22 settembre 2022) Lily Collins tornerà come protagonista in un nuovo show targato Hulu, intitolato Razzlekhan, una pazza storia sul mondo delle criptovalute. Lily Collins è pronta a partecipare a un nuovo ambizioso progetto di Hulu, una miniserie intitolata Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street, incentrato sul furto di bitcoin per miliardi di dollari, avvenuto lo scorso anno. L'attrice di Emily in Paris, infatti, si tufferà in un nuovo genere, una miniserie completamente diversa dall'ultimo show Netflix di cui è stata protagonista. Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street è, infatti, basato sull'articolo del New York magazine di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022)tornerà comein un nuovotargato, intitolato, una pazza storia sul mondoè pronta a partecipare a un nuovo ambizioso progetto di, una miniserie intitolata: The Infamous Crocodile of Wall Street, incentrato sul furto di bitcoin per miliardi di dollari, avvenuto lo scorso anno. L'attrice di Emily in Paris, infatti, si tufferà in un nuovo genere, una miniserie completamente diversa dall'ultimoNetflix di cui è stata: The Infamous Crocodile of Wall Street è, infatti, basato sull'articolo del New York magazine di ...

