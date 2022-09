La PEC Aruba non funziona il 22 settembre, numeri assistenza e orari (Di giovedì 22 settembre 2022) Purtroppo la PEC Aruba non funziona oggi 22 settembre per i tantissimi utenti che si affidano al servizio di posta elettronica certificata, per un numero di circa 5 milioni di caselle attive solo nel nostro paese. Il disguido di certo non è trascurabile, vista anche l’importanza del servizio e dunque varrà la pena riportare tutti i dettagli del disservizio come i riferimenti ai contatti per ottenere assistenza adeguata in questo come in altri casi. Visto che la PEC Aruba non funziona correttamente, in tanti non riescono ad accedere alla loro casella di posta elettronica per leggere comunicazioni importanti o inviare messaggi altrettanto significativi. Le difficoltà registrate in questa tarda mattinata del 22 settembre e riportate anche dal servizio Downdetector ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Purtroppo la PECnonoggi 22per i tantissimi utenti che si affidano al servizio di posta elettronica certificata, per un numero di circa 5 milioni di caselle attive solo nel nostro paese. Il disguido di certo non è trascurabile, vista anche l’importanza del servizio e dunque varrà la pena riportare tutti i dettagli del disservizio come i riferimenti ai contatti per ottenereadeguata in questo come in altri casi. Visto che la PECnoncorrettamente, in tanti non riescono ad accedere alla loro casella di posta elettronica per leggere comunicazioni importanti o inviare messaggi altrettanto significativi. Le difficoltà registrate in questa tarda mattinata del 22e riportate anche dal servizio Downdetector ...

salvoaranzulla : Come inviare una PEC con Aruba - BorisJo_ker : @Linerazzurra La PEC di Aruba si può impostare per ricevere anche mail normali. Una santa cosa! - ayrvian : @emiliano_covino Questo integra il reato di pec_ulato. Reato gravissimo, imprescrittibile, perseguibile anche via p… - Arubait : #ArubaPEC | Agenzia delle Entrate: concorso in scadenza per 900 geometri e periti edili ?? Necessaria una Pec per is… - Arubait : #ArubaPEC | Agenzia delle Entrate: concorso in scadenza per 900 geometri e periti edili ?? Necessaria una Pec per is… -