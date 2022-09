La Francia accelera, Macron inaugura un parco eolico offshore (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato il primo di una serie di parchi eolici offshore, al largo di Saint Nazaire, nel dipartimento della Loira Atlantica, sulla costa centro-occidentale del Paese, mentre Parigi intende accelerare l'apertura degli impianti per contrastare la crisi energetica. Con Macron sull'imbarcazione che lo ha portato vicino alla piattaforma anche la ministra per la Transizione energetica Agnes Pannier-Runacher e il ministro per la Transizione ecologica e coesione Christophe Bechu.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Energia-Macron-inaugura-un-parco-eolico-offshore-a-Saint-Nazaire 20220922 video 15060398.mp4"/video Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente francese Emmanuelhato il primo di una serie di parchi eolici, al largo di Saint Nazaire, nel dipartimento della Loira Atlantica, sulla costa centro-occidentale del Paese, mentre Parigi intendere l'apertura degli impianti per contrastare la crisi energetica. Consull'imbarcazione che lo ha portato vicino alla piattaforma anche la ministra per la Transizione energetica Agnes Pannier-Runacher e il ministro per la Transizione ecologica e coesione Christophe Bechu.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Energia--un--a-Saint-Nazaire 20220922 video 15060398.mp4"/video

