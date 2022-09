Il nuovo album di Giordana Angi è Questa Fragile Bellezza: “Solitudine, dolore, incomprensioni” (Di giovedì 22 settembre 2022) Arriva ad ottobre il nuovo album di Giordana Angi: si intitola Questa Fragile Bellezza. Ad anticipare il disco, il singolo Un Autunno Fa, disponibile in radio e in tutte le piattaforme digitali. Disponibile anche il video ufficiale, a proposito del quale Giordana Angi racconta: “Ogni volta che sono chiamata a fare un video per me è cosa complicata perché devo dare immagine ad una musica che da sé dovrebbe dare immagini a chi ascolta. Non volendo rovinare l’immaginazione di nessuno mi ritrovo sempre in difficoltà. In questo caso, con questo video mi sembra di aver trovato un giusto equilibrio per interpretare la canzone senza essere invadente con le immagini”. Un Autunno Fa non è solo uno dei brani che segnano il ritorno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Arriva ad ottobre ildi: si intitola. Ad anticipare il disco, il singolo Un Autunno Fa, disponibile in radio e in tutte le piattaforme digitali. Disponibile anche il video ufficiale, a proposito del qualeracconta: “Ogni volta che sono chiamata a fare un video per me è cosa complicata perché devo dare immagine ad una musica che da sé dovrebbe dare immagini a chi ascolta. Non volendo rovinare l’immaginazione di nessuno mi ritrovo sempre in difficoltà. In questo caso, con questo video mi sembra di aver trovato un giusto equilibrio per interpretare la canzone senza essere invadente con le immagini”. Un Autunno Fa non è solo uno dei brani che segnano il ritorno ...

