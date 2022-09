IBM | digitale è driver di efficienza | ma serve governance strategica  

Leggi su agi

(Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - L'innovazione tecnologica è “undie di ottimizzazione, una leva di competitività per le aziende e la Pubblica Amministrazione. Sempre più urgente è però unache sappia orchestrare tecnologie esponenziali quali AI, cloud e quantum, affinché ci aiutino, in sicurezza e con le giuste competenze, a indirizzare sfide e problemi concreti e attuali”. Lo ha detto Alessandra Santacroce, direttore relazioni istituzionali IBM Italia, intervenuta al Centro Studi Americani a “L'evoluzione dei trend digitali nei vari settori della società e dell'impresa: un confronto tra USA e Italia”, panel di apertura della prima edizione del Festival della Cultura Americana, in corso a Roma fino a venerdì. “Occorre lavorare in un'ottica di ecosistema, in cui la collaborazione tra i diversi attori ...