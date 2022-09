Gronda, Giovannini: iter è in corso, c'è l'impegno a procedere (Di giovedì 22 settembre 2022) ... leggo sui giornali che ci sarebbero condizionamenti politici, ma credo in questo anno e mezzo di aver dimostrato di essere molto interessato alla realizzazione di tutte le infrastrutture. Non c'è un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) ... leggo sui giornali che ci sarebbero condizionamenti politici, ma credo in questo anno e mezzo di aver dimostrato di essere molto interessato alla realizzazione di tutte le infrastrutture. Non c'è un ...

Affaritaliani : Gronda, Giovannini: iter è in corso, c'è l'impegno a procedere - ilnazionaleit : Il governo Draghi si chiude senza la firma sulla Gronda, Giovannini: 'Iter in ritardo', Toti: 'Ce ne siamo accorti' - lavocedigenova : Il governo Draghi si chiude senza la firma sulla Gronda, Giovannini: 'Iter in ritardo', Toti: 'Ce ne siamo accorti' - BJLiguria : Gronda, Giovannini: «aspettiamo la verifica tecnica del progetto» -