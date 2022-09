Griezmann, tra Atletico e Barcellona si inserisce una big inglese (Di giovedì 22 settembre 2022) Nuova pista per il futuro di Antoine Griezmann: tra Atletico Madrid e Barcellona, riferisce il Daily Star, è pronto a inserirsi il Manchester... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Nuova pista per il futuro di Antoine: traMadrid e, riferisce il Daily Star, è pronto a inserirsi il Manchester...

sportli26181512 : Griezmann, tra Atletico e Barcellona si inserisce una big inglese: Nuova pista per il futuro di Antoine Griezmann:… - sportli26181512 : Atletico Madrid, Simeone: 'Griezmann? Nella sua mezz'ora dà cambio di ritmo, per ora va bene': Alla vigilia del der… - sportface2016 : #Griezmann, prosegue il braccio di ferro tra #AtleticoMadrid e #Barcellona: rifiutati 20 milioni dai blaugrana, ma… - sportli26181512 : Griezmann, il Barcellona rifiuta l'offerta dell'Atletico Madrid: Come riportato da Cadena Ser, Antoine Griezmann è… - bonko89 : @supporter_roma @Gigidalessio95 @PazzoperPazzo @JBPOfficialTW Ammazza li fu una roba tipo mendieta alla Lazio o boh… -