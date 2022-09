Grande Fratello Vip 7: Attilio Romita spara a zero sulla regina e scatta la censura (Di giovedì 22 settembre 2022) La regia stacca e censura il discorso dell'ex mezzobusto del Tg1 sulla regina Elisabetta e la famiglia reale. Ed è polemica Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) La regia stacca eil discorso dell'ex mezzobusto del Tg1Elisabetta e la famiglia reale. Ed è polemica

