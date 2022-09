Enrico Letta dice che la vittoria di Giorgia Meloni sarebbe un regalo a Putin (Di giovedì 22 settembre 2022) «Siamo entrati in un fase estremamente delicata. Putin vive una crisi a causa del clamoroso insuccesso della sua guerra, un fallimento totale, inesorabile». Enrico Letta, segretario del Pd, commenta così su Repubblica le notizie che arrivano da Mosca dopo l’annuncio della mobilitazione parziale da parte del presidente russo nel suo discorso alla nazione. Quello che sta accadendo sul campo di guerra, ricorda Letta, deve influire sul voto. «Ho l’impressione che ci sia stata una sottovalutazione dell’importanza del voto. Ci si è arrivati in modo quasi scanzonato», spiega. «Orbàn l’ha detto in modo chiaro: se in Italia vince la destra è una grande notizia. Per Putin, ovviamente». Perché, spiega, «nonostante una postura a parole atlantista e pro Ucraina, Meloni è alleata di Orbàn in Europa ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) «Siamo entrati in un fase estremamente delicata.vive una crisi a causa del clamoroso insuccesso della sua guerra, un fallimento totale, inesorabile»., segretario del Pd, commenta così su Repubblica le notizie che arrivano da Mosca dopo l’annuncio della mobilitazione parziale da parte del presidente russo nel suo discorso alla nazione. Quello che sta accadendo sul campo di guerra, ricorda, deve influire sul voto. «Ho l’impressione che ci sia stata una sottovalutazione dell’importanza del voto. Ci si è arrivati in modo quasi scanzonato», spiega. «Orbàn l’ha detto in modo chiaro: se in Italia vince la destra è una grande notizia. Per, ovviamente». Perché, spiega, «nonostante una postura a parole atlantista e pro Ucraina,è alleata di Orbàn in Europa ...

