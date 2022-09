Discarica a cielo aperto sulla Castrense | il Comune di Montalto ripulisce l’area

(Di giovedì 22 settembre 2022)di Castro – Nelle scorse ore, ildidi Castro ha fatto rimuovere una minilungo la strada regionalein direzione Canino, passati gli archi dell’antico acquedotto. “Ringrazio gli operatori che hanno svolto il lavoro. L’indecenza di chi continua a trattare la nostra terra come una pattumiera non ha fine – dichiara l’assessore all’igiene urbana Francesco Corniglia -. Abbandonare rifiuti è un reato e non ha alcuna giustificazione. Bisogna amare e rispettare la natura e l’ambiente in cui viviamo. Si presta troppa attenzione e si critica il fatto che un rifiuto non venga subito rimosso da terra, ma il vero problema è che quel rifiuto in terra non deve esistere. “Un paesaggio pulito – aggiunge Corniglia – incrementa ...

