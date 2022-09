“Cosa sta succedendo nei supermercati”. Lo spiega il numero uno di Conad (Di giovedì 22 settembre 2022) L’AD di Conad e il dramma nascosto nei supermercati. L’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese è intervenuto nel corso della puntata di “Di martedì”. Come al solito sono stati tanti gli argomenti di attualità politica ed economica affrontati nel corso del talk show condotto su La7 da Giovanni Floris. Ovviamente un’ampia pagina è stata dedicata alla campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Si è parlato tra l’altro di pensioni, fisco, cultura, arte e costume. Poi è stata la volta del conflitto in Ucraina, con le posizioni contrapposte degli ospiti in studio da Di Battista a Letta e Conte. Naturalmente sono state messe in evidenza anche le ripercussioni sulla nostra economia. Proprio su questo tema è intervenuto l’amministratore delegato di Conad Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) L’AD die il dramma nascosto nei. L’amministratore delegato diFrancesco Pugliese è intervenuto nel corso della puntata di “Di martedì”. Come al solito sono stati tanti gli argomenti di attualità politica ed economica affrontati nel corso del talk show condotto su La7 da Giovanni Floris. Ovviamente un’ampia pagina è stata dedicata alla campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Si è parlato tra l’altro di pensioni, fisco, cultura, arte e costume. Poi è stata la volta del conflitto in Ucraina, con le posizioni contrapposte degli ospiti in studio da Di Battista a Letta e Conte. Naturalmente sono state messe in evidenza anche le ripercussioni sulla nostra economia. Proprio su questo tema è intervenuto l’amministratore delegato diFrancesco ...

