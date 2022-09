Catastrofe al GF Vip | “Sembra vomito!” | sponsor fatto a pezzi | guai grossi per Signorini

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 settembre 2022) Al GF Vip succede l’impensabile: Elenoire Ferruzzi deride lodurante la notte, la gaffe è clamorosa. GF Vip 7 (fonte youtube)La settima stagione del “GF Vip” è appena agli esordi ma si sta già rivelando un calderone di personalità alquanto imprevedibili. Al termine della fastosa serata inaugurale, i Vipponi inseriti nel cast si sono dati ai bagordi, brindando e festeggiando l’ingresso nella casa più spiata di Cinecittà. Tra le fila dei concorrenti spicca senza ombra di dubbio l’icona trans Elenoire Ferruzzi, volitiva star dei social e presenza prorompente nel programma. Nel corso della prima puntata, la starlette è stata coinvolta in uno scontro pungente con l’opinionista Sonia Bruganelli. In passato l’aveva infatti definita in rete “una cessa presuntuosa e cattiva, con quel porro sul labbro che conserva per il minestrone“. L’opinionista, di ...