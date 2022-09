Cancro (Di giovedì 22 settembre 2022) Ho una visione di te accoccolato nel tuo letto, circondato da animali di peluche e avvolto da coperte morbide e calde con disegni di coniglietti e delfini. Indossi le cuffie e le canzoni che si riversano nella tua coscienza sono un tonico liscio... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Ho una visione di te accoccolato nel tuo letto, circondato da animali di peluche e avvolto da coperte morbide e calde con disegni di coniglietti e delfini. Indossi le cuffie e le canzoni che si riversano nella tua coscienza sono un tonico liscio... Leggi

rubio_chef : Palestina libera dal cancro sionista, libera dalle menzogne dei suprematisti ebraici, libera dai coloni e dai muri,… - AurelianoStingi : ESISTERÀ MAI UNA CURA PER IL CANCRO? Ne parleremo a La Grande C con @Sandra_Misale, Senior Research Scientist al… - onlygiacomino : RT @QuelleOre: POSTE ITALIANE = CANCRO DEL MONDO E DELLA TERRA #dallesei - gulliverduck : @GiannoneGerardo Tutto giusto. Sbagliato il voto però. Il figliolo reietto del pd, andrà col pd…il dna e il bisog… - Paola_Glmnn : RT @AIRC_it: Le persone transgender possono andare incontro a problemi di salute specifici, in particolare per quel che riguarda i tumori.… -