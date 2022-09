“Ai clan piace il silenzio, chiediamo ai cittadini di fare rumore”: il social bombing ai candidati per parlare di lotta alla mafia (Di giovedì 22 settembre 2022) “Quello che piace alle mafie è il silenzio. Noi chiediamo ai cittadini di fare rumore”. Lo spiega Wikimafia in un comunicato in cui lancia un social bombing ai candidati. A pochi giorni da voto, quasi nessuno tra i leader di partito sta parlando di lotta alla criminalità organizzata. Per questo l’organizzazione invita la cittadinanza a esortare i principali esponenti politici a parlare di mafia con un “social bombing“. Basta condividere su Twitter l’hashtag #parlatedimafia, taggando i leader di partito e i candidati della propria circoscrizione. Nelle scorse settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) “Quello chealle mafie è il. Noiaidi”. Lo spiega Wikiin un comunicato in cui lancia unai. A pochi giorni da voto, quasi nessuno tra i leader di partito sta parlando dicriminalità organizzata. Per questo l’organizzazione invita la cittadinanza a esortare i principali esponenti politici adicon un ““. Basta condividere su Twitter l’hashtag #parlatedi, taggando i leader di partito e idella propria circoscrizione. Nelle scorse settimane ...

