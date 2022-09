YouTube sfida TikTok sui video brevi: incassi maggiori per i creator (Di mercoledì 21 settembre 2022) La piattaforma video ha comunicato che consentirà ai creator di guadagnare tramite pagamenti dagli iscritti e dagli annunci dagli “Shorts”, remunerandoli con il 45% delle entrate pubblicitarie Leggi su wired (Di mercoledì 21 settembre 2022) La piattaformaha comunicato che consentirà aidi guadagnare tramite pagamenti dagli iscritti e dagli annunci dagli “Shorts”, remunerandoli con il 45% delle entrate pubblicitarie

