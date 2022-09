Volvo - La EX90 punterà tutto sulla sicurezza

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Se pensi a una, la prima cosa a cui la associ è la. E questo non da ieri, ma da decenni. E sarà così anche in futuro, pure a breve termine, perché stiamo parlando della nuova Suvfull electric, che sarà svelata il 9 novembre. Ebbene, su questa vettura ladi serie sarà superiore a quella di qualsiasi altro modello precedente del marchio. Vediamo di capire come. Svolta. L'rappresenta l'inizio di una nuova era per la Casa svedese, che proietta gli standard di, di qualità e l'innovazione nel futuro. Si tratta di un'auto studiata per proteggere chi sta a bordo, cercando di mantenere le persone al sicuro quando viaggiano nel traffico. Ma è pure un'auto che impara e può diventare più brava e sicura nel tempo, perché è in grado di apprendere nuove ...