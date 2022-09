Voghera (Pavia), studentesse 17enni portate in Questura e denunciate: erano sedute con cartelli di protesta per il clima (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le giovani avrebbero messo in atto una 'manifestazione non autorizzata' perché hanno organizzato uno sciopero davanti al loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le giovani avrebbero messo in atto una 'manifestazione non autorizzata' perché hanno organizzato uno sciopero davanti al loro ...

GreenNewDeal_EU : RT @MediasetTgcom24: Voghera (Pavia), studentesse 17enni portate in Questura e denunciate: erano sedute con cartelli di protesta per il cli… - adapallai : RT @MediasetTgcom24: Voghera (Pavia), studentesse 17enni portate in Questura e denunciate: erano sedute con cartelli di protesta per il cli… - isoni_susanna : RT @MediasetTgcom24: Voghera (Pavia), studentesse 17enni portate in Questura e denunciate: erano sedute con cartelli di protesta per il cli… - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Voghera (Pavia), studentesse 17enni portate in Questura e denunciate: erano sedute con cartelli di protesta per il cli… - FFFBot1 : RT @MediasetTgcom24: Voghera (Pavia), studentesse 17enni portate in Questura e denunciate: erano sedute con cartelli di protesta per il cli… -