Usi ancora stufe o vecchi camini? Rischi una stangata di migliaia di Euro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con l’emergenza energetica sempre più pressante, molti pensano magari di tornare ad utilizzare stufe o camini. Nulla da fare: si Rischiano multe salatissime. Tra due giorni inizierà ufficialmente l’autunno, e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con l’emergenza energetica sempre più pressante, molti pensano magari di tornare ad utilizzare. Nulla da fare: siano multe salatissime. Tra due giorni inizierà ufficialmente l’autunno, e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

lovinatsu : marco che programmi usi per fare watchparty di siti !llegal!? — twoseven che é sia la mia ancora di salvezza sia th… - Gb13Giovanna : RT @Zedar73: @Ettore_Rosato Ettore perché non usi i canali influenti di BinSalman per chiedergli di sospendere l’invasione? Questo è un ca… - Zedar73 : @Ettore_Rosato Ettore perché non usi i canali influenti di BinSalman per chiedergli di sospendere l’invasione? Que… - gigibeltrame : Usi ancora il telefono? - #SmartBreak - gigibeltrame : Published on YouTube: Usi ancora il telefono? - #SmartBreak -