Uomini e Donne, quando Manuel Vallicella scriveva: “O vado avanti, o muoio anche io” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Era il 2019, prima della pandemia, quando la madre di Manuel Vallicella moriva a causa di un tumore allo stadio terminale. In quell’occasione, comunicando la notizia sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne scrisse su Instagram delle parole che col senno di poi, oggi che è morto, suonavano più che mai rivelatrici. “Non sono forte, sono più fragile di molti altri io. Ma non ho alternative in questo caso” scriveva Manuel Vallicella pochi giorni dopo la morte della madre, “o vado avanti o muoio anch’io. E ho deciso di vivere, per rispetto di chi non può più farlo”. E ancora: “Cado nello sconforto ogni giorno, ma poi penso a tutte le persone che mi vogliono bene davvero e questo mi aiuta molto”. Alla ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Era il 2019, prima della pandemia,la madre dimoriva a causa di un tumore allo stadio terminale. In quell’occasione, comunicando la notizia sui social, l’ex tronista discrisse su Instagram delle parole che col senno di poi, oggi che è morto, suonavano più che mai rivelatrici. “Non sono forte, sono più fragile di molti altri io. Ma non ho alternative in questo caso”pochi giorni dopo la morte della madre, “oanch’io. E ho deciso di vivere, per rispetto di chi non può più farlo”. E ancora: “Cado nello sconforto ogni giorno, ma poi penso a tutte le persone che mi vogliono bene davvero e questo mi aiuta molto”. Alla ...

GiusCandela : I tweet che fanno leggere alla Salemi sono più inutili di Tinì Cansino a Uomini e Donne. #Gfvip - peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - shmtpwk : non sono un amante dei programmi rai/mediaset ma il suo percorso a uomini e donne l'avevo seguito, un ragazzo buono… - panevinoeansia : RT @EmmaAvignano: In Iran una giovane donna è stata uccisa perchè non indossava correttamente il velo. Una menzione speciale va a quelle do… -