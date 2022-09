Uomini e Donne gossip, Arianna Cirrincione è incinta? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli aspettano un bambino? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle ultime foto (e, sostiene chi l’ha incontrata di recente, anche dal vivo) mostra un pancino lievitato che ha subito fatto pensare a una possibile gravidanza. Poco fa, tuttavia, è stata la stessa Arianna Cirrincione a smentire. “Il pancino c’è” ha ammesso ironicamente il volto noto di Uomini e Donne, “ma è dovuto a un’alimentazione poco equilibrava avuta questa estate”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Nata nel ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 settembre 2022)e Andrea Cerioli aspettano un bambino? L’ex corteggiatrice dinelle ultime foto (e, sostiene chi l’ha incontrata di recente, anche dal vivo) mostra un pancino lievitato che ha subito fatto pensare a una possibile gravidanza. Poco fa, tuttavia, è stata la stessaa smentire. “Il pancino c’è” ha ammesso ironicamente il volto noto di, “ma è dovuto a un’alimentazione poco equilibrava avuta questa estate”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Nata nel ...

