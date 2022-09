Ultime Notizie – Como, fuoco per scaldarsi: due operai morti per intossicazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Due operai sono morti per probabile intossicazione da monossido a Moltrasio nel comasco. A trovare i due uomini in una “baracca” da cantiere all’uscita della Galleria di Cernobbio, accanto ai resti di quello che sembrava essere un fuoco accesso nella notte per scaldarsi, è stato un 62enne, che ha trovato gli operai già incoscienti poco prima delle 9.30 di questa mattina. L’uomo ha poi allertato i soccorsi e sul posto si sono portate l’automedica e l’ambulanza, oltre a vigili del fuoco e carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Duesonoper probabileda monossido a Moltrasio nel comasco. A trovare i due uomini in una “baracca” da cantiere all’uscita della Galleria di Cernobbio, accanto ai resti di quello che sembrava essere unaccesso nella notte per, è stato un 62enne, che ha trovato gligià incoscienti poco prima delle 9.30 di questa mattina. L’uomo ha poi allertato i soccorsi e sul posto si sono portate l’automedica e l’ambulanza, oltre a vigili dele carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

