UEFA, dalla Spagna si studia un nuovo format per la Supercoppa Europea (Di mercoledì 21 settembre 2022) La UEFA starebbe studiando un nuovo formato per la Supercoppa Europea che comprenderebbe anche la Conference League La UEFA starebbe studiando un nuovo formato per la Supercoppa Europea che comprenderebbe anche la Conference League. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, ci potrebbe essere la possibilità di una final four da giocare negli Stati Uniti che comprenderebbe le vincitrici delle Coppe Europee (Champions, Conference e Europa League) oltre alla vincitrice della MLS. L'articolo proviene da Calcio News 24.

