The Sims 4 free-to-play preannuncia un nuovo The Sims 5? Jeff Grubb ne è convinto, ma… (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dietro al perché della gratuità di The Sims 4 potrebbe esserci molto di più di un semplice slancio di generosità da parte di EA. L’attenzione mediatica nei confronti del simulatore di vita per eccellenza, dovuta alla disponibilità gratuita del gioco nella versione base, potrebbe fungere da preludio per qualcosa di molto più grande. The Sims 5: è giunta l’ora del nuovo capitolo? – 21922 www.computermagazine.itEra il 2014 quando The Sims 4 approdava su PC. Da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti, ma soprattutto ne sono uscite di espansioni. Una marea, per essere precisi, con il gioco nella versione base che, a breve, diventerà gratuito. Ma se da un lato potremmo considerare la scelta di Electronic Arts uno slancio di generosità nei confronti dei giocatori, ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dietro al perché della gratuità di The4 potrebbe esserci molto di più di un semplice slancio di generosità da parte di EA. L’attenzione mediatica nei confronti del simulatore di vita per eccellenza, dovuta alla disponibilità gratuita del gioco nella versione base, potrebbe fungere da preludio per qualcosa di molto più grande. The5: è giunta l’ora delcapitolo? – 21922 www.computermagazine.itEra il 2014 quando The4 approdava su PC. Da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti, ma soprattutto ne sono uscite di espansioni. Una marea, per essere precisi, con il gioco nella versione base che, a breve, diventerà gratuito. Ma se da un lato potremmo considerare la scelta di Electronic Arts uno slancio di generosità nei confronti dei giocatori, ...

glisclerideiwgf : Stre nel vedere tutte le cose stupende su the sims: - troppocerebraIe : la traiettoria della mia vita cambierà totalmente quando uscirà the sims gratis voi non capite quel giorno ci sarà… - KegOfGrog : @CescozTOHC È una versione indie di The Sims, praticamente. A me interessa tantissimo, perché sembra avere 'l'anima… - taegsuv : il nuovo kit di the sims - killuazibang : sono entrata su the sims dopo una vita sul pc nuovo…e non ci sono i progressi?? :((( perché??? -