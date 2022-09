Spotify lancia un catalogo di audiolibri (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per il momento solo negli Stati Uniti, ma ci si aspettano presto novità anche da questa parte dell'oceano Leggi su wired (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per il momento solo negli Stati Uniti, ma ci si aspettano presto novità anche da questa parte dell'oceano

ItaliaStartUp_ : Spotify lancia un catalogo di audiolibri - mariomoroni : Instagram lancia gli adesivi 'Io voto' disegnati da Olimpia Zagnoli - SimoneCosimi : RT @arcamasilum: #Spotify lancia un catalogo di 300.000 audiolibri (negli Usa) a partire da martedì, per espandere il mercato di utenti olt… - presanellarete : RT @arcamasilum: #Spotify lancia un catalogo di 300.000 audiolibri (negli Usa) a partire da martedì, per espandere il mercato di utenti olt… - andreaguarise : RT @arcamasilum: #Spotify lancia un catalogo di 300.000 audiolibri (negli Usa) a partire da martedì, per espandere il mercato di utenti olt… -