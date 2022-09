Sostegno, stop all’esonero: ci saranno attività laboratoriali. Chiocca: “Siano i consigli di classe ad organizzare le attività” [VIDEO] (Di mercoledì 21 settembre 2022) "La misura dell'esonero se ne va. Se parliamo di scuola dell'inclusione e diritto allo studio non ci sta proprio l'esonero. E infatti non doveva entrare in prima battuta. Siamo soddisfatti di questo". L'articolo Sostegno, stop all’esonero: ci saranno attività laboratoriali. Chiocca: “Siano i consigli di classe ad organizzare le attività” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022) "La misura dell'esonero se ne va. Se parliamo di scuola dell'inclusione e diritto allo studio non ci sta proprio l'esonero. E infatti non doveva entrare in prima battuta. Siamo soddisfatti di questo". L'articolo: ci: “diadle

