Tiscali Notizie

... l'organizzazione di un gruppo di lavoro su Igiene e Disturbi del, nonchè, insieme alla Fimp, ... Dobbiamo essere fieri e orgogliosi dellaitaliana'. A Torino, il 22 e 23 settembre , va ...... allo sviluppo di disturbi dele a un maggiore rischio suicidario nei lavoratori. Anche l'...di bambini e adolescenti (pari al +84% secondo un'indagine recente della Società Italiana di). Pediatria: da sonno a isolamento, i rischi dell'abuso di smartphone nei giovanissimi Non è raro, se sei genitore, soffrire di notti insonni a causa del mal dormire del tuo bambino piccolo o del tuo neonato appena venuto al mondo: per risolvere questo ...L'eccesso di esposizione può avere conseguenze anche per la vista. E può causare dolori articolari e muscolari, specie a collo e spalle ...