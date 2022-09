Palermo | finalmente allontanati i provocatori Ma c’è chi già fa il piagnisteo sulla polizia “cattiva” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Erano qualche decina e volevano disturbare il comizio di Giorgia Meloni a piazza Politeama. Non li hanno fatti passare. Laha agito secondo la circolare restrittiva decisa dal ministro Lamorgese dopo cheesagitati avevano preso di mira i comizi di FdI a Milano, Matera, Caserta e in altre località durante la campagna elettorale. Disturbare i comizi non è libertà di espressione ma provocazione E’ un metodo, sia detto con chiarezza, inaccettabile. Siamo in campagna elettorale e ogni partito dev’essere libero di svolgere la sua manifestazione nella piazza per la quale ha chiesto permesso alla locale questura e dove confluiscono i simpatizzanti di quel partito. La provocazione organizzata, con la scusa che la piazza è di tutti, non può e non deve valere: non esiste il diritto di provocare. E finora i militanti di FdI sono stati ...