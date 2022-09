Meteo | le previsioni in Campania di mercoledì 21 settembre 2022

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,21. Avellino -Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2863m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Oggi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo ...

angelocamille18 : @laura_maffi @GiorgiaMeloni @FratellidItalia E dunque! Cosa vuole dimostrare con questo? Lei sa perché le Prevision… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, temperature in lieve calo, attese piogge e maltempo – LE PREVISIONI -… - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore ---> - GazzettinoL : Ripreso Tunisino che tenta la fuga dal tribunale - angiuoniluigi : RT @fanpage: Le previsioni meteo di oggi #21settembre -

Il primo vero calo termico di tipo autunnale è già iniziato: nei prossimi giorni avremo temperature di 3 - 4 gradi inferiori alla media con valori diurni ad Enna alta intorno ai 20 gradi e, da giovedì,...venerdì tornata in ascolto ledel tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli nuvolosi con possibili piogge isolate specie sui settori Alpini e prealpini in Romagna Ampi ...Le previsioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure per oggi, mercoledì 21 settembre 2022: ...Passo Tonale, previsioni meteo per il 21/09/2022. Giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima -2°C, massima 5°C ...